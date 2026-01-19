بن رحمة يقود تشكيلة الأسبوع في السعودية

اختير لاعب المنتخب الوطني، ونادي نيوم السعودي، سعيد بن رحمة، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن”.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة الجولة الـ 16. والتي عرفت تواجد بن رحمة.

وتحصل لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، الذي غاب عن كأس أمم إفريقيا 2025. لخيارات فنية، على تقييم 7.9/10

وجاء اختيار بن رحمة، ضمن تشكيلة الأسبوع في دوري “روشن” عقب تألقه في هزيمة ناديه أمس الأحد، أمام الهلال بنتيجة 2-1، بتقديمه تمريرة هدف نيوم.

وهي التمريرة التي رفعت مساهماته التهديفية إلى 7، في 13 مباراة ضمن دوري “روشن”، بواقع 5 أهداف وتمريرتين حاسمتين.