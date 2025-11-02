بن رحمة يقود تشكيلة الأسبوع في السعودية

اختير لاعب “الخضر” ونجم نادي نيوم السعودي، سعيد بن رحمة، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بدوري “روشن”.

ونشر الحساب الرسمي لدوري “روشن” على منصة “إكس” اليوم الأحد، تشكيلة الجولة الـ 7، وفقًا لمؤشر أداء اللاعبين، والتي عرفت تواجد بن رحمة.

وجاء اختيار، لاعب “الخضر” ليقود هجوم تشكيلة الأسبوع. إلى جانب الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في الجولة الـ 7.

وكان بن رحمة، الذي استبعد من “الخضر” في تربص أكتوبر الأخير. لخيارات فنية. قد تألق بتسجيل “ثنائية” يوم الجمعة، قاد بها نيوم، لفوز مثير استقر على نتيجة 2-3 أمام المٌضيف نادي الخلود.

يٌشار إلى أن لاعب أولمبيك ليون الفرنسي السابق، شارك هذا الموسم رفقة ناديه السعودي في 7 مباريات منها لقاء في كأس السعودية. سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة.