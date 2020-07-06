بن رحمة يقود تشكيلة الأسبوع للشامبين شيب

أختير الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد الإنجليزي، ضمن تشكيلة الأسبوع الـ41 للشامبين شيب الإنجليزية.

وكان تواجد بن رحمة ضمن هذه القائمة، جد متوقعا، بالنظر لتألقة في المباراة التي جمعت فريقه، بنادي ويغان، لحساب هذه الجولة.

ويأتي هذا بعد منح الدولي الجزائري الفوز لفريقه، بطريقة رائعة، من خلال تسجيله لثلاثية كاملة في هذه المواجهة.

وجاءت تشكيلة الأسبوع الـ41، لبطولة الشامبين شيب، كاملة على النحو التالي: