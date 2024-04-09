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الرياضة

بن رحمة يقود تشكيلة “الليغ1” لهذا الأسبوع

بقلم محمد لمين صحراوي
بن رحمة يقود تشكيلة “الليغ1” لهذا الأسبوع
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تواجد الدولي الجزائري، ولاعب نادي أولمبيك ليون الفرنسي، سعيد بن رحمة، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في “الليغ1”.

وكشف موقع “هوسكورد” العالمي المختص في الاحصاء، عن تشكيلة الجولة الـ 28 من الدوري الفرنسي، والتي عرفت تواجد بن رحمة.

وحصد لاعب الخضر، علامة 8.34/10، عقب أداءه المميز في اللقاء الذي فاز به “لوال” الأحد الفارط، بنتيجة 1-3 أمام المضيف نانت.

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