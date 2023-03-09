بن رحمة يقود رفقائه في ويست هام لمواجهة لارناكا القبرصي

يتواجد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في التشكيلة الأساسية لفريق ويست هام التي ستواجه ايك لارناكا القبرصي.

وستجري المباراة بملعب “ايك ارينا” ضمن الدور 16 من منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وستكون الفرصة مواتية لمهاجم الخضر للتألق مجدّدا خاصة وأنه يتواجد في فورمة بدنية عالية بعدما منحه المدرب مويس لعب عدد من المباريات بشكل أساسي.

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