بن رحمة يقود نيوم لأول انتصار في الدوري السعودي

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، اليوم الأحد، فريقه نيوم لتحقيق أول فوز في تاريخه بالدوري السعودي للمحترفين، بعد الانتصار على مضيفه ضمك بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وشكّل بن رحمة إضافة قوية في خط هجوم نيوم، حيث ساهم بشكل مباشر في بناء الهجمات وقيادة الفريق، مقدّمًا أداءً لافتًا يؤكد جاهزيته للموسم الجديد. كما برز زميله الفرنسي ألكسندر لاكازيت، الذي وقّع على ثنائية الفوز، مؤكّدًا بدوره مكانته كأحد أعمدة الفريق الصاعد حديثًا إلى دوري روشن

ويُعد هذا الفوز أولى نقاط نيوم في البطولة، بعد بدايته المتعثر في الجولة الافتتاحية، ليبعث برسالة قوية لبقية المنافسين بأن الفريق يملك مقوّمات المنافسة بفضل عناصره المتميزة، على غرار بن رحمة ولاكازيت.