بن رحمة يقود واست هام للعودة بنقطة ثمينة من ميدان بورنموث

قاد الدولي الجزائري السعيد بن رحمة فريقه واست هام لفرض التعادل ضد الخصم بورنموث في إفتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز 2023.2024.

وشارك لاعب الخضر بن رحمة في كامل أطوار اللقاء، الذي إنتهى بهدف في كل شبكة، ونال علامة 7.1 تقييم من موقع “سوفاسكور” المتخصص في الإحصائيات.

وتمكن بن رحمة من تقديم مستويات لابأس بها في هذه المواجهة، حيث تمكن من تقديم تمريرتين مفتاحيتين سانحتين للتسجيل، وتسديدة واحدة نحو المرمى.

كما قام بن رحمة بمراوغة واحدة ناجحة في هذه المواجهة، وتمكن من الفوز بـ3 صراعات ثنائية من أصل 6، وتدخل دفاعي ناجح.