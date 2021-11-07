بن رحمة يقود ويستهام لفوز تاريخي على ليفربول

قاد أمسية اليوم الأحد النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” فريقه ويستهام يونايتد لتحقيق فوز تاريخي أمام ليفربول.

المواجهة التي جرت بالملعب الأولمبي بالعاصمة الانجليزية “لندن” انتهت بتفوق زملاء نجم الخضر بثلاثية لهدفين.

لقاء الجولة ال11 من الدوري الانجليزي الممتاز شهد مُشاركة بن رحمة أساسيا قبل أن يُغادر في الدقيقة ال86 تاركا مكانه لزميله ماسواكو.

بن رحمة ورغم عدم تسجيله أو تقديمه لتمريرة حاسمة إلا أنه صنع بعض الفرص ليُسقط ليفربول في فخ الهزيمة لأول مرة في البريمرليغ منذ شهر مارس الماضي.