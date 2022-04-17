بن رحمة يقود ويست هام لتعادل مثير أمام بيرنلي

شارك الدولي الجزائري سعيد بن رحمة في المباراة التي تعادل فيها فريقه ويست هام امام برينلي بهدف في كل شبكة ضمن الجولة 33 من البريمرليغ .

كما دخل بن رحمة إحتياطيا في الدقيقة 64 من عمر الشوط الثاني. أين أنعش هجوم المطارق بشكل لافت للإنتباه.

ولم يتمكن نجم ويست هام من تسجيل هدفا شخصيا له. لكنه قدّم ما عليه طيلة الفترة التي لعبها. وكلّل بالنجاح رفقة زملائه عندما سجّل زميله سوكر هدف التعادل في الدقيقة 74.

كما تنتظر بن رحمة وزملائه مباراة قوية في الجولة المقبلة أمام تشيلسي بملعب “ستامفود بريدج”.

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