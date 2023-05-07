بن رحمة يقود ويست هام لفوز مثير وينال إشادة البريطانيين

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويست هام للفوز أمام مانشستر بهدفه الوحيد في المباراة.

وكان بن رحمة نجما فوق العادة، ونجم فريقه ويست هام الذي اشاد به مسؤوليه بشكل ملفت للإنتباه.

كما تصدر مهاجم الخضر واجهة الصفحات التابعة للفريق اللندني، بطريقة ملفتة للإنتباه، وكان الفريق البريطاني قد كتب على “تويتر”: “نحن متقدمين عن طريق سعيد بن رحمة” في نهاية الشوط الأول.

قبل أن تكتب إدارة النادي على نفس الصفحة “فوز مثير” مع نشر صورة الجزائري على الواجهة كالعادة.

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