بن رحمة يقود ويست هام للتأهل لنهائي المؤتمر الأوروبي

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فريقه ويست هام للتأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز على ألكمار الهولندي.

وشارك سعيد بن رحمة في قسط كبير من حسم التأهل لناديه “المطارق” بعدما شارك أساسيا وكاد أن يسجّل في عدد من اللقطات المثيرة.

وأصبح سعيد بن رحمة رابع لاعب جزائري سينشّط مسابقة أوروبية في التاريخ بعد كل من ماجر وحمداني إلى جانب محرز.

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