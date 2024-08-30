بن رحمة يكتفي بمقاعد البدلاء في فوز ليون المثير أمام ستراسبورغ

اكتفى جناح المنتخب الوطني، السعيد بن رحمة، اليوم الجمعة، بمتابعة مباراة فريقه أولمبيك ليون وستراسبورغ، من مقاعد البدلاء.

ولم يعتمد مدرب “لوال”، بيير ساج، على، بن رحمة، في أول فوز للفريق منذ انطلاق الموسم، أمام ستراسبورغ، بنتيجة (4-3).

وغاب، بن رحمة، عن الفوز المثير الذي حققه فريقه أمام ستراسبورغ لحساب الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي “الليغ 1”.

حيث كان أولمبيك ليون متأخرا منذ الدقيقة الثالثة، ليعادل بعدها، توليسو، النتيجة لصالح “لوال” في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، وسع ستراسبورغ الفارق لصالحه، بهدفين، في الدقيقتين 48 و 58 على التوالي.

وقلص، ميتلاند نيلز، الفارق لصالح ليون في الدقيقة 61، ليعادل، غيفت أوربين، النتيجة بعدها بدقيقتين.

وأضاف اللاعب ذاته، أوربين، الهدف الرابع لأولمبيك ليون، في الدقيقة 72، مانحا فريقه أول فوز هذا الموسم، بعد هزيمتين متتاليتين، أمام رين وموناكو.

وبهذا الفوز، رفع أولمبيك ليون، رصيده لـ3 نقاط في المركز 11 في سلم الترتيب، بعد أن كان في مؤخرة الترتيب، قبل انطلاق المواجهة.

وشارك لاعب الخضر، السعيد بن رحمة، في مواجهتين مع أولمبيك ليون، أساسيا، ولم يستطع تقديم أي مساهمة تهديفية لحد الآن.