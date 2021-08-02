بن رحمة يكسب العديد من النقاط قبل بداية “البريميرليغ”

كشفت صحيفة “دايلي مايل” البريطانية، أن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” قد كسب العديد من النقاط قبل بداية الموسم الجديد، فأهدافه وأداءه في المباريات التحضيرية مع “وست هام”، يؤكد أنه يريد تقديم مستوى كبير.

وجاء في تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، أن “بن رحمة” سيلعب دورا هاما في تشكيلة “مويز” هذا الموسم، بعد الموسم المتذبذب الذي قدمه الموسم الماضي، ويرى المدرب “مويز” أن النجم الجزائري قادر على قيادة خط هجوم الفريق.

في نفس السياق، وبعد هدفه في شباك برينتفورد نشرت قناة “سكاي سبورتس” عبر حسابها في التويتر فيديو للهدف وعنونت: “من هنا بدأ سحر بن رحمة والآن يتألق أمام فريقه السابق وفي ملعبه السابق”.