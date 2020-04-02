بن رحمة يكشف أهدافه للموسم المقبل

عبّر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد الإنجليزي، عن رغبته في الإنتقال إلى المستوى الأعلى في إنجلترا، الموسم المقبل.

وصرح سعيد بن رحمة، خلال إجابته على أسئلة متابعيه عبر “انستغرام”: “أتمنى اللعب في البريميرليغ الموسم المقبل إن شاء الله”.

ولم يحدد الدولي الجزائري، ما إذا كان يرغب في البقاء ضمن صفوف ناديه في حال تحقيقهم الصعود للبريميرليغ هذا الموسم، أو الإنتقال لنادي آخر حتى في حال ضمانهم ذلك.

يذكر أن سعيد بن رحمة، يتواجد محل اهتمام العديد من أندية البريميرليغ، بالنظر لتألقه هذا الموسم في الشامبين شيب، بألوان ناديه برينتفورد.