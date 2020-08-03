بن رحمة يكشف الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في انجلترا

تحدث الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب برينتفورد، عن الشعبية الكبيرة التي أصبح يحظى بها لدى أنصار مختلف الأندية الإنجليزية.

وقال بن رحمة، في حوار لصحيفة “فرانس فوتبول”: “عندما أتجول في الشارع، يستوقفي العديد من الأشخاص، من أنصار مختلف الأندية”.

وأضاف الدولي الجزائري: “الكثير منهم يطالبني بالانضمام لناديه المفضل، لكن في غالب الأحيان لا أرد على مثل هذه الأمور”.

يذكر أن سعيد بن رحمة، أصبح النجم الأول في بطولة الشامبين شيب الإنجليزية هذا الموسم، ويعد المطلب الأول للعديد من أندية البريمرليغ، أبرزها تشيلسي.