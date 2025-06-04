بن رحمة يكشف تفاصيل حديثه مع ريان شرقي :”تكلمت معه و لن نجبره”

كشف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، عن حديث، جرى بينه و بين اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائري ريان شرقي، الذي اتخذ قرره باللعب لمنتخب فرنسا.

وكشف سعيد بن رحمة عن حقيقة تفاصيل حديثه مع شرقي، خلال المنطقة المختلطة التي جرت اليوم الأربعاء، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة “أؤكد لكم أني تحدث معه بالفعل، كنت أتمنى ان يكون معنا في الجزائر، لكنه اتخذ قرارا شخصيا له، لن نجبره لقد اختار قراره باللعب لمنتخب فرنسا، بالتوفيق له، الان انتهى مسلسله و يجب التركيز على منتخبنا الوطني، لن نجبره “.

كما تحدث مهاجم نيوم السعودي عن المنتخب الوطني والأجواء الرائعة خلال الحصة التدريبية الاخيرة “سنلعب من اجل الفوز للحفاظ على الوتيرة المتصاعدة، فزنا بخماسية في اللقاء الأخير و نسعى لإعادة السيناريو، الاهم و المهم هو تقديم الاضافة المرجوة منا للمنتخب الوطني “.

وختم بن رحمة “أنا جاهز للعب مباراة جديدة امام الجمهور الرياضي الجزائري الرائع الذي ننتظر حظوره بقوة إلى الملعب”.