بن رحمة يكشف سر وصول محرز للعالمية

الرياضة
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بن رحمة يكشف سر وصول محرز للعالمية
بقلم إسماعيل عشاش

أشاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، بمواطنه رياض محرز، المُتألق بشكل لافت مؤخرا مع ناديه مانشستر سيتي في البريميرليغ الإنجليزية.

وتحدث الجناح الطائر لواست هام، للصفحة الرسمية لهذا الأخير قائلا :”محرز وصل للنجومية، بعدما إنطلق من العدم”.

وأضاف :”كل ما يقوم به يُحفزني، من أجل السير على نفس خطاه، ولكن وصوله لهذه المكانة جاء بفضل التضحية والعمل الجاد”.

ليواصل :”رياض ليس من نوعية اللاعبين المغرورين، ولا يتصرف مع أي كان وكأنه نجم، إنه متواضع لأبعد الحدود”.

وختم :”أنا أستفيد كثيرا من نصائحه، خاصة وأني في إحتكاك مُباشر معه عندما نتواجد سويا في المنتخب الوطني”.


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