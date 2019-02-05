“بن رحمة” يكشف طموحاته وينتظر “بلماضي”

كشف الدولي الجزائري، “سعيد بن رحمة”، بأنه طامح للعودة لصفوف المنتخب الوطني، في أقرب الآجال، تزامنا مع تألقه مع “برانتفورد”.

وقال لـ”لاغازات دو فيناك” :”سبق وأن تلقيت إستدعاء أوليا، خلال التربص الأخير، ولكني لم أتواجد في القائمة النهائية للأسف الشديد”.

وأضاف :”ليس لدي أي إتصال مُباشر مع جمال بلماضي، أو مع الفاف، وآمل التمكن من لفت أنظار الطاقم الفني مُستقبلا”.

وأوضح الجناح الطائر، بأنه يستهدف مواصلة التألق في “التشامبين تشيب”، لخطف مكانة مع “الخضر”، خلال نهائيات “الكان 2019” القادمة بمصر.