بن رحمة يكشف مثله الأعلى في كرة القدم

تحدث الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة لاعب واست هام الإنجليزي، اسم اللاعب الذي ألهمه في صغره، والذي كان يعتبره قدوته.

وصرح بن رحمة، في حوار حصري: “مثلي الأعلى في الملعب هو حاتم بن عرفة، لطالما أحببت المراوغين”.

وأضاف الدولي الجزائري: “الناس يحكمون عليه بالنظر لحياته الشخصة، وأنا لا يهمني ذلك، أتحدث فقط عن كرة القدم، وبالنسبة لي كان مذهلا”.

وأردف: “الجميل في اللاعبين أمثاله، على غرار، تعرابت، ميسي، هازارد، محرز، هو أنه لا يمكنك التكهن بما سيقومون به”.

وتابع سعيد بن رحمة: “مثل لاهؤلاء اللاعبين، لا يمكنك أن تحبهم إلا إذا كنت تحب كرة القدم”.