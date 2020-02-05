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“بن رحمة” يلقى الإعتراف في إنجلترا

الرياضة
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“بن رحمة” يلقى الإعتراف في إنجلترا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

لم يمر تألق النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” مع فريقه برينتفورد مرور الكرام في إنجلترا.

اللاعب المُلقب بمحرز الجديد تم اختياره أفضل لاعبا خلال شهر جانفي المنقضي  في دوري الدرجة الأولى الانجليزي.

نجم الخضر الذي سجل هدفين خلال شهر جانفي وقدم مباريات في القمة تفوق في التصويت الذي أطلقته الرابطة المحترفة الانجليزية.

وكان ابن ولاية عين تموشنت قد سجل ثلاثية في مباراة فريقه الماضية في الشامبيون شيب ضد المُضيف هال سيتي.


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