“بن رحمة” يلقى الإعتراف في إنجلترا

اللاعب المُلقب بمحرز الجديد تم اختياره أفضل لاعبا خلال شهر جانفي المنقضي في دوري الدرجة الأولى الانجليزي.

نجم الخضر الذي سجل هدفين خلال شهر جانفي وقدم مباريات في القمة تفوق في التصويت الذي أطلقته الرابطة المحترفة الانجليزية.

وكان ابن ولاية عين تموشنت قد سجل ثلاثية في مباراة فريقه الماضية في الشامبيون شيب ضد المُضيف هال سيتي.

🏆 Congratulations to @Benrahma2 who has won the PFA Bristol Street Motors Fans’ Player of the Month Award! 👏#BrentfordFC #PFAFansAward pic.twitter.com/ghKeT9OBwd

— Brentford FC (@BrentfordFC) February 5, 2020