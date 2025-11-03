بن رحمة ينافس رونالدو ومارتينيز على جائزة خاصة في الدوري السعودي

دخل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، منافسة قوية مع الثنائي كريستيانو رونالدو، وفابيو مارتينيز، على جائزة خاصة في دوري روشن السعودي.

وكشفت الصفحة الرسمية لدوري روشن السعودي على منصة “X”، عن ترشيح بن رحمة، لجائزة هدف الأسبوع، للجولة السابعة.

وينافس الدولي الجزائري، ونجم نادي نيوم السعودي، على هذه الجائزة، النجمين البرتغاليين، كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر، وفابيو مارتينيز، نجم فريق الحزم.

يذكر أن سعيد بن رحمة، تألق في الجولة السابعة من الدوري السعودي، بتسجيله ثنائية كاملة، منح من خلالها الفوز لناديه نيوم، على حساب فريق الخلود.