بن رحمة ينال إعترافا جديدا في إنجلترا

أختير الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، في التشكيلة المثالية لشهر فيفري المُنقضي من “الشامبين شيب”، نظير تألقه مع ناديه برينتفورد.

وجاء تصنيف الجناح الطائر مع نجوم الشهر منطقيا، بإعتبار كان دائما مع أحسن لاعبي الدوري طيلة الأسابيع الماضية بأهدافه وتمريراته.

ويتواجد صاحب المُراوغات السحرية، في أفضل أحواله في الفترة الماضية، مما جعل أسهمه ترتفع كثيرا لدى عمالقة “البريميرليغ”، المُهتمين به.

يُشار بأن آرسنال، نيوكاسل وأستون فيلا، أبدوا إهتمامهم بإستقدام نجم “البيز”، والذي لا يزال مُرتبطا بعقد الى غاية صيف 2020.