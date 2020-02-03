بن رحمة ينال الإعتراف في إنجلترا

أختير الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، لاعب نادي بيرنتفورد الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، في الشامبين شيب الإنجليزية.

وقاد سعيد بن رحمة، هذه التشكيلة المثالية، باعتباره اللاعب الوحيد الذي نال العلامة الكاملة لهذا الأسبوع 10/10، في الشامبين شيب.

ويأتي هذا بالنظر للمردود الكبير جدا، الذي قدمه الدولي الجزائر، أين قاد ناديه للفوز أمام هال سيتي، بعد تسجيله لثلاثية كاملة.

ويطمح سعيد بن رحمة (24 عاما)، لقيادة فريقه بيرنتفورد، لتحقيق الصعود هذا الموسم إلى البريميرليغ الإنجليزية.