“بن رحمة” ينال الإعتراف في إنجلترا

نال النجم الدولي الجزائري لفريق “برينتفورد” “سعيد بن رحمة” الإعتراف بعد تألقه الكبير في الجولة ال12 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

الجناح الطائر للخضر تم اختياره كأفضل لاعبا في الجولة بعد تقديمه تمريرتين حاسمتين في مواجهة فريقه ضد ميلوول ومُساهمته في الريمونتادا الرائعة.

“بن رحمة” تم أيضا اختياره كرجل للمباراة التي جرت يوم السبت وانتهت بفوز برينتفورد بثلاثية لهدفين بعد أن كانوا مُنهزمين بهدفين دون رد.

وتواجد أيضا اسم لاعب الخضر في التشكيلة المثالية لذات الجولة.