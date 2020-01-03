بن رحمة ينال الإعتراف في الشامبيون شيب

الرياضة
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بن رحمة ينال الإعتراف في الشامبيون شيب
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، ضمن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع في الشامبيون شيب.

وجاء إختيار، سعيد بن رحمة، ضمن هذه القائمة، نظير ما قدمه بألوان فريقه، هذا الأسبوع في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ومنح موقع “هوسكورد” العالمي، المختص في الإحصائيات، علامة (9/10) للدولي الجزائري، نظير مردوده.

يذكر أن سعيد بن رحمة، مطلوب بقوة في كل من توتنهام، وأستون فيلا، غير أن إدارة برينتفورد، ترفض رحيله في الوقت الحالي.


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