بن رحمة ينال الإعتراف في الليغ1 الفرنسية

حظي الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نجم نادي ليون الفرنسي، بالاعتراف في الليغ1 الفرنسية.

ونشرت الحساب الرسمي لليغ1 الفرنسية، على منصة “X”، التشكيلة المثالية للجولة الـ32، والتي تواجد ضمنها اسم سعيد بن رحمة.

ويأتي اختيار الدولي الجزائري ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير آدائه في المباراة التي فز بها مع فريقه ليون، على حساب نادي ليل.

يذكر أن سعيد بن رحمة، ساهم بهدف، في القوز الذي حققه ناديه ليون، على حساب فريق ليل، بنتيجة (4-3).