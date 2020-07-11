بن رحمة ينال الإعتراف من جديد في الشامبين شيب

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، البصم على عروضه القوية في الشامبين شيب، لينال الاعتراف مجددا بعدما قاد ناديه برينتفورد، اليوم السبت، للفوز على كاونتي.

ونال بن رحمة، أعلى تنقيط في هذه المباراة، بـ 8.4، نظير مردوده الكبير، طيلة الـ90 دقيقة التي شارك فيها أمام كاونتي.

وسمح هذا التنقيط، للدولي الجزائري، بحصد جائزة أفضل لاعب في هذه المباراة، كاعتراف جديد بموهبته، ومجهوداته الكبيرة.

يذكر أن سعيد بن رحمة سجل ثنائية في شبك كاونتي، منح من خلالها الفوز لناديه برينتفورد، ورفع رصيده من الأهداف في هذا الموسم لـ17 هدفا.