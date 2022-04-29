بن رحمة ينال الاعتراف بعد تألقه في نصف نهائي اليوروبا ليغ !

نال النجم الدولي الجزائري لفريق ويستهام يونايتد الانجليزي، سعيد بن رحمة، الاعتراف من موقع “هوسكورد” للأرقام والاحصائيات.

حيث اختار الموقع الجناح الجزائري في التشكيلة المثالية لذهاب نصف نهائي منافسة كأس الدوري الأوروبي.

كما نال لاعب الخضر علامة 7.36 كرابع أحسن تنقيط في التشكيلة المثالية.

وشارك بن رحمة بديلا في ذهاب المربع الذهبي أمام الضيف أنتراخت فرانكفورت الألماني بداية من الدقيقة 66 وانهزم رفقة فريقه بهدفين لهدف.