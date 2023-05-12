بن رحمة ينال الاعتراف مجددا في ويست هام

حظي الدولي الجزائري. سعيد بن رحمة. باعتراف جماهير ناديه ويست هام. نظير مساهمته الكبيرة في فوزهم الأخير في دوري المؤتمرات.

وكشفت إدارة ويست هام، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تتويج بن رحمة، بجائزة أفضل لاعب في الفريق عن مواجهة أزاد ألكامار.

كما يأتي تتويج الدولي الجزائري بهذه الجائزة، بعد نيله أعلى نسبة تصويت من جماهير ناديه، اعترافا منهم بآدائه الكبير.

يذكر أن سعيد بن رحمة، قاد ناديه ويست هام، للفوز بثنائية لهدف، في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمرات، أمام أزاد ألكامار، أين سجل هدف لفريقه.