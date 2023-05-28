بن رحمة ينال تنقيطا مميّزا خلال لقاء ويست هام وليستر سيتي

نال الدولي الجزائري سعيد بن رحمة تنقيطا ممتازا في مباراة فريقه ويست هام أمام نادي ليستر سيتي التي جرت ضمن الجولة 38 من البريمرليغ.

كما فاز سعيد بن رحمة بنقطة 6.8 من 10 حسب موقع “هوسكورد” المختص في تنقيط اللاعبين، بعدما قدم أداء جيّد طيلة 62 التي لعبها أمام الفوسكيز رغم الخسارة القاسية.

وكان بن رحمة أحد اللاعبين الذي شاركوا في مباراة، اليوم الأحد، التي عرفت سقوط الخصم ليستر سيتي إلى دوري “التشامبيونشيب”.

وسيعود النسق التصاعدي لمهاجم الخضر، بالفضل الكبير على كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي ستدخل تربصا مغلقا خلال الشهر المقبل.

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