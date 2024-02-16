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الرياضة

بن رحمة ينال تنقيطا مميزا في لقاء ليون ونيس

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة ينال تنقيطا مميزا في لقاء ليون ونيس
بن رحمة
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حقق الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بداية مثالية خلال مشاركته الثانية بشكل أساسي، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الجديد ليون الفرنسية أمام نادي نيس.

وشارك بن رحمة  أساسيا في المباراة أين صال وجال في معقل النادي وسط تصفيقات حارة من أنصار “لوال” الذين أغلبهم أصولهم من الجزائر.

وتحصل بن رحمة عل تنقيط 6.8 من 10 حسب موقع “سوفاسكور” المخصص في التقييم والإحصائيات.

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