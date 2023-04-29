بن رحمة ينهزم رفقة واست هام أمام كريستال بالاص

تعرض الدولي الجزائري السعيد بن رحمة، رفقة فريقه واست هام، اليوم السبت، لهزيمة قاسية أمام كريستال بالاص، برسم الجولة 32 من البريميرليغ.

والتي خسرها واست هام برباعية مقابل ثلاثة أهداف، والتي عرفت مشاركة لاعب الخضر السعيد بن رحمة احتياطيا، بداية من الدقيقة 46 من الشوط الثاني، مكان زميله فورناليس.

ونال بن رحمة علامة 6.1 من 10 في المواجهة، بعد أن قدم اللاعب مستوى متوسط خلال المواجهة التي خسرها فريقه.

حيث منح بن رحمة 24 تمريرة، منها 9 ناجحة، أما دفاعيا فقد قام بن رحمة بتدخلين ناجحين على الكرة.

وبهذه الهزيمة، تعقدت وضعية بن رحمة مع فريقه واست هام في تصنيف البريميرليغ، حيث تجمّد رصيد “الهامرز”، في 34 نقطة بالمركز 15 من أصل 34 مواجهة.