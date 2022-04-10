بن رحمة ينهزم رفقة ويست هام أمام برينتفورد بثنائية

انقاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رفقة ناديه ويست هام إلى خسارة قاسية أمام المستضيف. بريتنفورد اليوم الأحد.

كما انتهت المباراة بتسجيل فريق برينتفورد هدفين مقابل صفر في الجولة 32 من منافسة البطولة الإنجليزية.

كما قدم بن رحمة ماعليه خلال مشاركته الأساسية رغم انّه فشل في قيادة زملائه لتحقيق التعادل على الأقل.

يذكر. أن بن رحمة كانت له الفرصة في حمل قميص برينتفورد في وقت اسبق. وهو الذي فتح له الأبواب للتألق في البطولة الإنجليزية في الوقت الراهن.

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