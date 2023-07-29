بن رحمة ينهزم رفقة ويست هام في مباراة ودية بثلاثية

انهزم الدولي الجزائري سعيد بن رحمة رفقة ناديه ويست هام في المباراة الودية التي جمعته بنادي رين الفرنسي اليوم السبت.

وانتهت النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تداول على أهداف رين كل من سانتاماريا وكاليموندو وأنغيلو أوغبونا، في حين سجل الهدف الوحيد لويست هام توماس سوسيك.

كما شارك سعيد بن رحمة أساسيا في المباراة، و قدم ما عليه قبل أن يستبدل من طرف مدربه مويس في الدقيقة 71 من عمر االمباراة، حينما دخل مكانه كورنيه.

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