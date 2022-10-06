بن رحمة يواجه أندرلخت في دوري المؤتمرات

يواجه عشية اليوم الخميس، الدولي الجزائري، السعيد بن رحمة رفقة ناديه واستهام، نادي أندرلخت البلجيكي، برسم دور المجموعات لدوري المؤتمرات.

وستلعب مواجهة الجولة الثالثة لدوري المؤتمرات، بملعب لوتو بلجيكا، بجاية من الساعة 17.45 بالتوقيت المحلي.

وسيسعى واست هام لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية، بعد فوزين ضد سيلكبورغ و أفسي أس بي.