بن رحمة يواجه مستقبلا مجهولا في وست هام

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، عن تواجد الدولي الجزائري السعيد بن رحمة في مفترق الطرق قبل الميركاتو الشتوي، بين البقاء أو الرحيل عن فريقه واست هام.

وحسب ما نقله موقع “icfootballnews” اليوم الثلاثاء، عن الصحفي البريطاني دين جونز، فإن بن رحمة أمام القيام بقرار صعب في الميركاتو.

حيث لايزال مرتبط لاعب الخضر مع الهامرز بعقد لسنتين مقبلتين، ودخلت الأندية السعودية الخط من أجل التعاقد مع اللاعب.

وللإشارة، شارك بن رحمة هذا الموسم مع واست هام في 15 مباراة منها 8 مباريات كإحتياطي وقدم تمريرتين حاسمتين فقط.