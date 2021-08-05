بن رحمة يواصل الإبهار باستعراض مهاراته في تدريبات وست هام

يواصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة خوض التحضيرات الصيفية رفقة ناديه وست هام الإنجليزي، استعدادا للموسم الجديد من البريمرليغ.

وتم تداول نقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه بن رحمة، وهو يستعرض مهاراته الكروية، أمام أحد زملائه في الفريق، خلال مباراة تطبيقية، أين راوغه بطريقة فنية رائعة.

وحظي هذا الفيديو، بتفاعل كبير، من معجبي الدولي الجزائري، وأنصار نادي وست هام، الذين يعلقون آمال كبير على بن رحمة، الموسم المقبل.

يذكر أن سعيد بن رحمة، تألق بشكل لافت خلال المباريات الودية التحضيرية التي خاضها إلى حد الآن رفقة ناديه وست هام، استعداد للموسم الجديد.