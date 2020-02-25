بن رحمة يواصل الإبهار في إنجلترا

واصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، فرض منطقه في إنجلترا، بعدما تواجد للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة المثالية لـ”الشامبينشيب”.

وجاء تصنيف، الجناح الطائر مع نجوم القسم الثاني الإنجليزي، نظرا لتألقه كالعادة في جولة هذا الأسبوع رفقة ناديه برينتفورد.

وتمكن محبوب جماهير “البيز”، من تسجيل هدف، وتضييع ست فرص كاملة تمكن حارس المُنافس من صدها.

كما نجح خريج مدرسة نيس، في القيام بعشر مُراوغات كاملة، أمام مُدافعي “بلاكبيرن”.

يُذكر بأن صاحب الـ24 عاما يُصنف حاليا كأفضل لاعبي “الشامبينشيب”، ويمتلك فُرصة كبيرة للإلتحاق بكبار البريمير ليغ، الصيف القادم.