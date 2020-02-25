بن رحمة يواصل الإبهار في إنجلترا

الرياضة
  • -
  • 0
بن رحمة يواصل الإبهار في إنجلترا
بقلم إسماعيل عشاش

واصل الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، فرض منطقه في إنجلترا، بعدما تواجد للمرة الثانية على التوالي في التشكيلة المثالية لـ”الشامبينشيب”.

وجاء تصنيف، الجناح الطائر مع نجوم القسم الثاني الإنجليزي، نظرا لتألقه كالعادة في جولة هذا الأسبوع رفقة ناديه برينتفورد.

وتمكن محبوب جماهير “البيز”، من تسجيل هدف، وتضييع ست فرص كاملة تمكن حارس المُنافس من صدها.

كما نجح خريج مدرسة نيس، في القيام بعشر مُراوغات كاملة، أمام مُدافعي “بلاكبيرن”.

يُذكر بأن صاحب الـ24 عاما يُصنف حاليا كأفضل لاعبي “الشامبينشيب”، ويمتلك فُرصة كبيرة للإلتحاق بكبار البريمير ليغ، الصيف القادم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=779739

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com