“بن رحمة” يواصل السير على خطى “محرز” !!

ووضع موقع “هو سكورد” للأرقام والإحصائيات “بن رحمة” في التشكيلة المثالية للجولة ال41 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد تألقه سهرة أمس الأربعاء.

أين منح “بن رحمة” تمريرتين حاسمتين ضد “إبسويتش تاون” في اللقاء الذي إنتهى بفوز “برينتفورد” بثنائية.

ومنح موقع “هو سكورد” علامة 8.8 للاعب الذي يسير على خطى النجم الجزائري الآخر “رياض محرز” في إنجلترا.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Championship Team of the Week — Jack Grealish's winner at Rotherham earns him a spot in this XI

Marek Rodák@lukeayling_8@AFlint4

Jake Cooper

Jay Dasilva

Marco Matias@JackGrealish1

Bradley Dack@Daniel_James_97@Patrick_Bamford@Benrahma2https://t.co/7094SxKrhN pic.twitter.com/nc6DZgBIzH

— WhoScored.com (@WhoScored) April 11, 2019