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“بن رحمة” يواصل السير على خطى “محرز” !!

الرياضة
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“بن رحمة” يواصل السير على خطى “محرز” !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

تواجد النجم الدولي الجزائري لفريق “برينتفورد” الإنجليزي “سعيد بن رحمة” في التشكيلة المثالية للجولة ال41 من “الشامبيانشيب”.

ووضع موقع “هو سكورد” للأرقام والإحصائيات “بن رحمة” في التشكيلة المثالية للجولة ال41 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بعد تألقه سهرة أمس الأربعاء.

أين منح “بن رحمة” تمريرتين حاسمتين ضد “إبسويتش تاون” في اللقاء الذي إنتهى بفوز “برينتفورد” بثنائية.

ومنح موقع “هو سكورد” علامة 8.8 للاعب الذي يسير على خطى النجم الجزائري الآخر “رياض محرز” في إنجلترا.


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