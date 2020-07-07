بن رحمة يواصل حصد الجوائز في إنجلترا

أختير الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وبصفة منطقية كأفضل لاعب في جولة هذا الأسبوع من “الشامبينشيب” الإنجليزية.

وجاء هذا التكريم مُستحقا على جميع الأصعدة، بالنسبة للجناح الطائر، بعد الثلاثية التي وقعها في شباك ويغان على طريقة الكبار.

يُشار بأن مُحارب الصحراء، أختير أيضا في التشكيلة المثالية، بعدما قاد فريقه لثالث إنتصار على التوالي منذ عودة المُنافسة.

يُذكر بأن صاحب المُراوغات السحرية، تمكن في الفترة الأخيرة، من رفع أسهمه بشكل غير مسبوق لدى عمالقة البريميرليغ.

ويتواجد تشيلسي على رأس الفرق، المُهتمة بخدمات اللاعب الأسبق لنيس، والذي يتجه لتغيير الأجواء هذه الصائفة.