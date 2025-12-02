بن رحمة يوضح حقيقة رفضه المشاركة في كأس العرب !

خرج الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن صمته للرد على الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة برفضه المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب 2025.

وفي منشور مقتضب عبر صفحته الرسمية على منصة “سناب شات”، نفى جناح نيوم السعودي تمامًا ما تم تداوله. حيث قال: “لم يتواصل معي أي أحد للمشاركة في كأس العرب، توقفوا عن الاستماع إلى الأخبار الكاذبة”.

وبهذا يقطع اللاعب الشك باليقين ويضع حدًا لسلسلة من الإشاعات التي انتشرت الأيام الماضية. والتي تحدثت عن رفضه تمثيل المنتخب الرديف في كأس العرب، وهو ما أثار جدلًا وسط جماهير “الخضر”.

وأكد بن رحمة بوضوح أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لم يتواصل معه أصلاً بخصوص المشاركة في هذه البطولة. وبالتالي لا يمكن الحديث عن رفضه.

يأتي هذا في وقت يستعد فيه المنتخب الوطني الرديف لخوض منافسات كأس العرب 2025، بداية من غدا الأربعاء، أمام المنتخب السوداني. برسم الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، بداية من الساعة الواحدة وزالا.