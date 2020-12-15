بن رحمة يُبهر زملاءه في واست هام

تحول الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، وبشكل سريع، لنجم حقيقي داخل ناديه واست هام، بعد أول مُشاركة أساسية له مع الفريق.

وأشاد الإيطالي، أنجيلو أوغبونا، بزميله قائلا في تصريحات لجريدة “ستاندرند” :”بن رحمة لاعب رائع، وهو في الطريق الصحيح”.

وواصل :”إنه يمنحنا حلولا جديدة في الهجوم، وهو عنصر قادر على صناعة الفارق بنفسه عندما تكون الكرة عنده، هذا مهم”.

وختم :”أعتقد بأن الطريقة التي دُفع بها في الفريق بشكل تدريجي، تعطي ثمارها، ونأمل أن يواصل على هذا النحو”.

ولم يكن مُدافع “لا سكوادرا أزورا”، الوحيد المُعجب بمؤهلات إبن عين تموشنت، بل إن الكثيرين أشادوا به.

وكان على رأس المُعجبين بصاحب المُراوغات السحرية، قائده ديكلان رايس الذي وصفه بـ”الملك الجزائري”.