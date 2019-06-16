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بن رحمة يُسابق الزمن لتحقيق حُلمه

الرياضة
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بن رحمة يُسابق الزمن لتحقيق حُلمه
بقلم إسماعيل عشاش

أشارت تقارير بريطانية بأن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، يعمل على إقناع إدارة “برينتفورد” للتفاوض مع نظيرتها في أستون فيلا.

وأشارت “سكاي سبورتس” بأن الجناح الطائر مُتحمس كثيرا للمُقترح الذي وصله من الصاعد الجديد لـ”البريمير ليغ”، ويريد حمل ألوانه مُستقبلا.

ويبقى “البيز” مُتمسكين بنجمهم الأول، ويضعون شروطا مُبالغا فيها، من أجل الدخول في مُفاوضات بشأنه، وهو المُرتبط معهم لغاية 2022.

ولا يزال إبن عين تموشنت لحد الساعة في فترة نقاهة، ويقضي عُطلته في مدينة مراكش المغربية، في إنتظار الموسم الجديد.


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