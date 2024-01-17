بن رحمة يُطرد وينال أسوأ تنقيط في مواجهة بريستول

تعرض الدولي الجزائري. السعيد بن رحمة. أمس الثلاثاء. للطرد في مواجهة فريقه واست هام أمام منافسه بريستول.

والتي تدخل في إطار الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي، إنتهت بإقصاء الدولي الجزائري بن رحمة رفقة فريقه من هذا الدور، بعد التعادل ذهابا بهدف في كل شبكة، والخسارة بهدف نظيف في مواجهة الأمس.

وشارك بن رحمة في مواجهة بريستول أساسيا لغاية الدقيقة 51 من الشوط الثاني، وتعرض للطرد بعد إعتدائه على لاعب المنافس.

كما نال بن رحمة أسوأ تنقيط في اللقاء بـ5.8 في المواجهة، بعد قدم اللاعب مستوى ضعيف طيلة أطوار الدقائق التي لعبها.