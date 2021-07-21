بن رحمة يُغير رقمه مع ويست هام تكريما لوالده

شرح الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، أسباب تغييره لرقمه مع ناديه ويست هام يونايتد، من 9 الى 22، إستعدادا للموسم الجديد، مؤكدا بأن ذلك له علاقة وطيدة بوالده المرحوم، والذي كان يُمثل له هذا الرقم الشيء الكثير.

وتحدث الجناح الطائر للموقع الرسمي لفريقه قائلا :”هذا الرقم هو رقم والدي الفقيد، لقد كان يريد أن يراني بهذا الرقم فوق أرضية الميدان، ولكن الفُرصة لم تتح لي في السابق من أجل تحقيق هذه الرغبة”.

وواصل في سياق مُتصل :”أريد أن أشرف والدي كلما تواجدت فوق أرضية الملعب، ومن خلالي لهذا الرقم سأكون قادرا على تحقيق ذلك في كل مرة”.