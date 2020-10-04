“بن رحمة” يُملي شروطه على “كريستال بالاس”

الرياضة
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“بن رحمة” يُملي شروطه على “كريستال بالاس”
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة”، قد أملى شروطه على “كريستال بالاس”.

وأكدت ذات المصادر، أن “بن رحمة” يريد توقيع عقد لمدة 5 سنوات مقابل راتب يصل إلى 65 ألف أورو أسبوعيا.

وهذا ما يعني أن النجم الجزائري يريد الحصول على راتب سنوي يقدر بـ3 ملايين أورو لمدة 5 مواسم بالإضافة إلى المكافآت.

في نفس السياق، أكدت الصحيفة البريطانية أن “كريستال بالاس” مستعد لتلبية كافة شروط “بن رحمة” شرط أن تكون صفقة انتقاله 22 مليون أورو لا أكثر.

يذكر أن إدارة “برينتفورد” اشترطت على الاندية الراغبة في التعاقد مع بن رحمة مبلغ 30 مليون أورو.


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