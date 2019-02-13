“بن رحمة” يُواصل الإبهار ويتوّج رجلا للقاء

قاد الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، نادي برانتفورد للفوز على آستون فيلا (1-1) لحساب الجولة 32 لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

وكان الجناح الجزائري وراء التمريرة الحاسمة التي جاء على إثرها الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+1.

وأختير إبن مدينة عين تيموشت رجلاً للمباراة نظير أدائه القوي، الأمر الذي يرشحه أكثر من أي وقت للعودة للمنتخب الوطني.