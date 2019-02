“بن رحمة” يُواصل الإبهار ويتوّج رجلا للقاء

وكان الجناح الجزائري وراء التمريرة الحاسمة التي جاء على إثرها الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة 90+1.

وأختير إبن مدينة عين تيموشت رجلاً للمباراة نظير أدائه القوي، الأمر الذي يرشحه أكثر من أي وقت للعودة للمنتخب الوطني.

Algerian winger @Benrahma2 celebrates with his MOTM award in the @BrentfordFC dressing room after their Championship win against Aston Villa. pic.twitter.com/sNdl69ojaO

— DZ Football (@DZFootball_en) February 13, 2019