بن رحمة أساسيا في مباراة ليون وفنربخشة في “اليوروبا ليغ”

سجل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، حضوره ضمن القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها مدرب أولمبيك ليون الفرنسي، خلال مواجهة فنربخشة التركي، المنتظرة سهرة اليوم، في منافسة “اليوروباليغ”.

وستكون الفرصة مواتية لسعيد بن رحمة لتعزيز سجله التهديفي مع نادي ليون الفرنسي، الذي التحق به في شهر فيفري 2024. خلال المباراة التي ستجرى بملعب شكري سراج أوغلو.

وأشادت الصفحة الرسمية لنادي أولمبيك ليون عبر فيسبوك بالدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، قبل ساعات من مواجهة النادي التركي، وقالت: “سعيد يدخل أساسياً في مواجهة فنربخشة ضمن الدوري الأوروبي.. دقائق تفصلنا عن بداية المباراة”.

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