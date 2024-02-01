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الرياضة

بن رحمة خارج حسابات وست هام ويتأكد رحيله

بقلم عزيز طالبي
بن رحمة خارج حسابات وست هام ويتأكد رحيله
بن رحمة
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خرج الدولي الجزائري مهدي بن رحمة من حسابات مدرب ويستهام مويس في مواجهة بورنموث التي ستجري اليوم الخميس.

كما ستجري المباراة ضمن الجولة 22 من البطولة الإنجليزية بملعب “لندن الأولمبي” التي ستشهد أول غياب للجزائري عن القائمة الموسعة.

و بهذا يتأكد رحيل بن رحمة صوب فريق ليون الفرنسي، بعد حلوله اليوم بمدينة ليون، أين أجرى الفحوصات الطبية بنجاح، في انتظار ترسيم العقد.

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