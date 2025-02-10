بن رحمة يقود نيوم لتعزيز صدارته لدوري “يلو” السعودي

قاد الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، فريقه نيوم السعودي، اليوم الاثنين، لتحقيق فوز جديد أمام نادي العين، في دوري “يلو”.

وشارك بن رحمة أساسيا في المباراة التي انتهت بفوز فريقه نيوم بهدف نظيف.

وقدم لاعب الخُضر ما عليه طيلة التسعين دقيقة، وأبهر بفنياته الكبيرة التي تميّز بها عندما كان ينشط في نادي ليون الفرنسي ووويستهام الإنجليزي.

وحصد نادي نيوم ثلاث نقاط جديدة، ليعزز صدارته لدوري الدرجة الثانية السعودي بـ41 نقطة. ويواصل اللعب على ورقة الصعود.

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